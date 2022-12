Trotz Verletzung gespielt: Richarlison fällt aus

- Quelle: The Evening Standard

Richarlison muss nach dem Ausscheiden der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM eine Zwangspause einlegen. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, verletzte sich der 25-Jährige beim Aufwärmen vor der Viertelfinal-Partie gegen Kroatien (3:5 n. E.) am Oberschenkel, stand dann aber trotzdem für 84 Minuten auf dem Platz. Nach seiner gestrigen Rückkehr zu Tottenham Hotspur untersuchten die Londoner die verletzte Muskulatur des Stürmers und sollen nun mit einer Ausfallzeit von vier Wochen rechnen.

Richarlison war wichtiger Teil des brasilianischen WM-Kaders und stand in vier von fünf Spielen in der Startelf der Seleção. Dabei gelangen ihm vier Tore und ein Assist. Für Tottenham lief er bislang in 19 Pflichtspielen auf. Dabei traf er bislang fünfmal und legte vier weitere Treffer auf.

