Bayer: Azmoun-Wechsel war „fast fix“

Sardar Azmoun hat in einem Interview bestätigt, dass er Bayer Leverkusen im Winter beinahe verlassen hätte. Gegenüber dem iranischen Fußballverband gibt der 28-jährige Stürmer zu Protokoll: „Fakt ist, dass mein Wechsel nach Marseille fast zu 100 Prozent fix war. Ich kann sagen, dass alles im letzten Moment abgesagt wurde, sogar meine Trikotnummer bei Marseille war schon gewählt, aber am Ende bin ich in Leverkusen geblieben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Unzufrieden mit seinem Verbleib bei der Werkself ist der Iraner jedoch nicht: „Ich bin zufrieden mit meiner Wahl. Leverkusen ist eine gute Mannschaft. Sie hat gute Spieler und ich arbeite gerne in diesem Umfeld.“ Im Raum stand der ‚L’Équipe‘ zufolge eine Ablöse von unter zehn Millionen Euro. Für Bayer stand der beidfüßige Stürmer in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bislang in 14 Partien auf dem Platz, blieb allerdings noch ohne Treffer.

Lese-Tipp

Barças Traum von Wirtz