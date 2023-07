„Auf WiederKane“ | Kurswechsel bei Sabitzer

„Crunchtime“ bei Kane

Diese neue Episode von Titelfindung englischer Boulevardzeitungen muss hier einfach auftauchen: „Auf WiederKane“, so die starke Headline des ‚Daily Star‘. Man darf gespannt sein, zu welchen genialen Einfällen der Poker um Harry Kane die Kollegen von der Insel noch inspiriert. Was uns der ‚Daily Star‘ neben seiner Kreativität noch vermitteln will: Zwischen Bayern München und Tottenham Hotspur geht es jetzt in die „Crunchtime“.

Ein „Showdown“ stehe an zwischen den Bayern-Bossen um Uli Hoeneß auf der einen und Spurs-CEO Daniel Levy auf der anderen Seite. Giganten des europäischen Fußballs sitzen an einem Tisch und verhandeln den – wenn er Realität wird – größten Transfer der Bundesliga-Geschichte. Dass es Kane den Münchnern leicht gemacht hat und sich schnell überzeugen ließ, dürfte Hoeneß und Co. Rückenwind geben. Eine gute Ausgangslage im Ablöse-Poker obendrein.

Sabitzer doch nach Rom?

Natürlich werden die Münchner in diesem Sommer auch noch andere Ablöse-Poker führen, auch wenn dabei deutlich weniger Geld im Spiel sein dürfte. Da wäre etwa der Fall Marcel Sabitzer. Bayern braucht den österreichischen Mittelfeldspieler eigentlich nur noch, um mit einem Verkauf die eine oder andere Million einzunehmen. Wie viele es bei Sabitzer letztlich werden: Unklar. Ebenso, wer sie überweist.

Ein möglicher Abnehmer bleibt die AS Rom. Die Giallorossi schienen sich schon aus der Verlosung zurückgezogen zu haben, nun berichtet ‚Il Romanista‘ aber von einem „Kurswechsel“: Weil Wunsch-Mittelfeldspieler Davide Frattesi einen Transfer zu Inter Mailand bevorzugt, schwenken Mourinho und Co. nun auf andere Optionen wie Sabitzer um.