FC Bayern: Neue Hintergründe zum Kane-Poker

Harry Kane soll es werden, der neue Topstürmer des FC Bayern. Sollte für den englischen Torjäger nur ein Wechsel ins Ausland möglich sein, will er nach München. Unter anderem ein persönliches Treffen mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel bei ihm zuhause soll ihn davon überzeugt haben. Davon berichtet die ‚Sport Bild‘.

Den 29-Jährigen reize die Aussicht, in der Bundesliga zu stürmen. Vor allem aber gehe es Kane um Titel – insbesondere um den Gewinn der Champions League. Sportlicher Erfolg, so führt das Fachmagazin aus, sind ihm wichtiger als finanzielle Belange. Dies dürfte eine große Rolle dabei gespielt haben, dass beide Seiten frühzeitig eine Einigung erzielt haben.

Kane passt sich an

Auf exorbitant hohe Forderungen scheint der Topstar von Tottenham Hotspur verzichtet zu haben. Fakt ist: Mit seinem aktuellen Nettogehalt von jährlich zwölf Millionen Euro würde Kane das Münchner Gehaltsgefüge nicht sprengen. In der Spitze verdienen Manuel Neuer und Sadio Mané über 20 Millionen Euro brutto per annum. Auch in der Brutto-Rechnung dürfte Kanes Salär da nicht drüber hinausschießen.

So weit, so gut für Bayern. Nun geht es für den Rekordmeister darum, Spurs-Boss Daniel Levy in den Ablöse-Verhandlungen zu knacken. Das wird schwierig genug. Ein neues Angebot im Bereich von 93 Millionen Euro soll im Anflug auf London sein.