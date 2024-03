Gala: Mertens trifft Grundsatzentscheidung

Dries Mertens (36/Galatasaray) möchte die Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen. Am Rande des Trainingslagers in Antalya sagte der Offensivspieler am gestrigen Mittwoch: „Ich denke, ich werde noch ein Jahr weitermachen. Ich spiele ununterbrochen, ich habe keine Schmerzen oder Verletzungen. Ich liebe es, Fußball zu spielen, ich werde hier oder anderswo noch ein Jahr weitermachen.“

Mertens ist vertraglich bis zum Sommer an den Istanbuler Traditionsverein gebunden. Ein Engagement bei einem anderen Klub schließt der Belgier offenkundig nicht aus. Der 109-fache Nationalspieler lässt durchblicken: „Die Spielzeit wird vom Trainer entschieden. Wir haben in der Champions League gute Ergebnisse erzielt, und es war eine eingespielte Mannschaft, die miteinander gespielt hat. Aus meiner Sicht habe ich gute Leistungen gezeigt und kann weitermachen.“