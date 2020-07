Hertha: Rekik auf Klubsuche?

Karim Rekik hält offenbar nach einem neuen Arbeitgeber Ausschau. Nach Informationen der ‚Bild‘ wurde der niederländische Innenverteidiger bei Vereinen in Spanien, England und Deutschland angeboten. Sein Vertrag bei Hertha BSC läuft im nächsten Sommer aus.

Bruno Labbadia würde dem 25-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen. Rekik kam unter dem neuen Trainer auch verletzungsbedingt noch nicht zum Einsatz. Der Abwehrspieler selbst äußert sich diplomatisch in Hinblick auf seine Zukunft: „Mit mir hat noch niemand gesprochen. Ich fühle mich in Berlin total wohl. Auch mit dem Trainerteam komme ich super klar.“