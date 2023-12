Neue Details zum Haaland-Fehlen

Pep Guardiola hat erklärt, warum Top-Torjäger Erling Haaland beim heutigen Ligaspiel gegen Luton Town (15 Uhr) nicht im Kader steht. Der Norweger fehle aufgrund „einer Belastungsreaktion des Knochens in seinem Fuß, die er nach dem letzten Spiel gespürt hat. Er kann nicht spielen“, so Guardiola.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manchester Citys Trainer weiter: „Ich weiß nicht, wie lange er ausfällt. Woche für Woche, Tag für Tag, wir werden sehen, was passiert.“ Haaland stand in dieser Saison bei 22 von 23 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei trug sich der 23-Jährige 19 Mal in die Torschützenliste ein.