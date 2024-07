Erste Entwarnung: Guirassy doch zum BVB?

Der Fall Serhou Guirassy (28) entwickelt sich zur Seifenoper. Eigentlich war schon alles für einen Transfer vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund angerichtet, eine Knieverletzung ließ den Deal allerdings platzen – zwischenzeitlich sah es sogar danach aus, dass der BVB die Akte Guirassy gänzlich beiseitelegen muss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Erläuterung: Aufgrund der besagten Blessur, die sich der Mittelstürmer im Juni bei einem Länderspiel mit Guinea zugezogen hatte, fiel er beim BVB durch den Medizincheck. Eine Ausfallzeit von bis zu zwölf Wochen wurde gehandelt, selbst eine OP stand im Raum. Neueste Untersuchgen eines Kniespezialisten sorgen nun offenbar für Entwarnung.

Lese-Tipp

Adeyemi & Sancho im Doppelpack: Zusage an neuen Klub?

Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich herausgestellt, dass sich Guirassy nicht unters Messer legen muss. „In zwei bis vier Wochen soll die Verletzung mit konservativer Behandlung verheilt sein“, so der Bezahlsender. In der kommenden Woche folgt dann ein offizieller Check an der Strobelallee. Bestätigt sich der Befund, könnte die anvisierte Verpflichtung also doch noch vollzogen werden.