Conte will sich neuen Vertrag verdienen

Antonio Conte will sich mit einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags Zeit lassen. Tottenham Hotspurs Trainer sagte am Freitag: „Es ist wichtig, sich jede Situation zu verdienen. Ich muss das Gefühl haben, dass ich einen neuen Vertrag verdient habe, um einen Vertrag mit einem Verein zu unterschreiben. Das muss ich spüren. Ich werde mit dem Verein sprechen und wir werden die beste Lösung finden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Conte coacht die Spurs seit fast genau einem Jahr. In der Premier League belegen die Londoner derzeit Platz vier, in der Champions League steht im neuen Jahr das Achtelfinale gegen den AC Mailand auf dem Programm. Der Verein wisse „sehr gut, dass mein Vertrag im Juni ausläuft“, so Conte, „ich denke, bis zu diesem Zeitpunkt muss der Verein die beste Entscheidung treffen.“ Man müsse sehen, „was im Rest der Saison passiert, ob wir mit den Fortschritten, die wir machen, zufrieden sind.“