Medizincheck bestanden: Bischof wechselt zu den Bayern

Mittelfeldspieler Tom Bischof von der TSG Hoffenheim hat beim FC Bayern einen langfristigen Vertrag unterzeichnet. Laut ‚Sky‘ läuft das zukünftige Arbeitspapier des U21-Nationalspielers beim deutschen Rekordmeister bis 2029, der Medizincheck wurde bereits erfolgreich absolviert.

Update (12:19 Uhr): Inzwischen hat der FCB die Verpflichtung offiziell verkündet. Bischof schließt sich den Münchnern wie erwartet im Sommer ablösefrei an.

Dabei hat der FC Bayern die Bundesliga-Konkurrenz ausgestochen und sich die Dienste des Mittelfeld-Talents gesichert. Vor allem Eintracht Frankfurt bemühte sich intensiv um Bischof, der noch bis zum Sommer in Sinsheim aufläuft. Daneben wurde das Mittelfeld-Juwel auch mit Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Erst in der vergangenen Woche, im Anschluss an das 0:5-Debakel in München, deutete Cheftrainer Christian Ilzer (47) an, dass es seinen Schützling im Sommer zu den Bayern zieht. Die Verkündung des Deals soll laut dem Bezahlsender noch am heutigen Dienstag erfolgen.