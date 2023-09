HSV: Der Stand bei Heuer Fernandes & Jatta

Beim Hamburger SV ist man optimistisch, was mögliche Vertragsverlängerungen von Daniel Heuer Fernandes (30) und Bakery Jatta (25) anbelangt. Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ sagt Claus Costa, Direktor Profifußball bei den Rothosen: „Die Gespräche laufen an. Wir haben immer gesagt: Wenn die Transferphase beendet ist, setzen wir uns mit den Spielern und deren Beratern zusammen. Wir sind zuversichtlich und wissen, was wir an den Spielern haben. Aber auch die Spieler wissen, glaube ich, was sie am Verein haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sowohl der Keeper als auch der Flügelspieler stehen beim Zweitligisten nur noch ein Jahr unter Vertrag. Bereits Anfang August berichtete die ‚Bild‘, dass der HSV Gespräche mit dem Duo plant. Heuer Fernandes spielt seit 2019 für die Hanseaten, Jatta seit 2016.