Higuaíns zweite Chance in der Premier League?

Gonzalo Higuaín von Juventus Turin könnte in die Premier League zurückkehren. Nach Informationen der britischen Zeitung ‚Express‘ sind sowohl Newcastle United als auch die Wolverhampton Wanderers am 32-Jährigen interessiert. Bereits 2019 war der Stürmer für ein halbes Jahr als Leihgabe des FC Chelsea nach England gekommen. Allerdings war dieses Arrangement mit nur fünf Toren in 18 Einsätzen kaum von Erfolg gekrönt.

Neben den englischen Teams zieht der Argentinier auch seinen ersten Klub, River Plate, als letzten Karriereschritt in Betracht: „Marcelo Gallardo (River-Trainer, Anm. d. Red.) hat von allen Seiten die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und er hat es sich verdient. Ich würde darüber nachdenken, zurück zu River zu gehen, um dort in den Ruhestand zu gehen.“ Trotz des hohen Lobes für Gallardo will sich Higuaín, dessen Vertrag bei Juve in einem Jahr ausläuft, noch nicht festlegen: „River ist ein Klub, der mir alles gegeben hat, von meiner Entwicklung bis hin zu meinem Wechsel zu Real Madrid. Aber jetzt im Moment weiß ich nicht, was passieren wird. Mit meinem Kopf bin ich hier (in Turin, Anm. d. Red.).“