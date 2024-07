Mainz: Schmidt tritt zurück

Martin Schmidt ist nicht länger Sportdirektor des FSV Mainz 05. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, legt der Schweizer sein Amt aus privaten Gründen mit sofortiger Wirkung nieder. Schmidt bleibt den 05ern aber als Sportlicher Berater erhalten. Die Rheinhessen stellen sich derweil neu auf: Niko Bungert wird Sportdirektor, Meikel Schönweitz Technischer Direktor.

„Meine persönlichen Lebensumstände in der Schweizer Heimat haben sich aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig verändert, für mich rücken andere Prioritäten in den Vordergrund, die vermehrt meine persönliche Präsenz erfordern“, erklärt Schmidt. Der 57-Jährige übernahm den Posten als Mainzer Sportdirektor Ende 2020. Zuvor hatte Schmidt in der Bundesliga als Trainer des FC Augsburg, VfL Wolfsburg und zwischen 2015 und 2017 auch in Mainz gearbeitet.