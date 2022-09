Bayern ausgestochen: City bedient sich beim HSV

Der Hamburger SV muss offenbar ein verheißungsvolles Talent ziehen lassen. Wie der Transfer-Insider Fabrizio Romano vermeldet, hat Manchester City die Verpflichtung von HSV-Jugendspieler Farid Alfa-Ruprecht (16) eingetütet. Der Außenstürmer habe bereits unterschrieben.

Auch der FC Chelsea und Bayern München sollen sich um Alfa-Ruprecht bemüht haben, gehen nun aber leer aus. Bei ManCity ist der Rechtsfuß zunächst für die U18-Mannschaft eingeplant, bei den Skyblues traue man Alfa-Ruprecht langfristig aber so einiges zu.

In Hamburg spielte der 16-Jährige zuletzt in der U17-Auswahl. Auch für die deutsche U16-Nationalmannschaft sammelte Alfa-Ruprecht zwei Einsätze. Nun erfolgt für das HSV-Eigengewächs der große Schritt nach England.

