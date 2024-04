Morata ein drittes Mal zu Juve?

Álvaro Morata könnte in der nächsten Saison zum dritten Mal einen Vertrag bei Juventus Turin unterzeichnen. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge denken die Bianconeri darüber nach, den 31-jährigen Stürmer erneut an Bord zu holen. Morata lief insgesamt bereits 185 Mal für die Alte Dame auf, ihm gelangen 59 Tore und 39 Assists. Aktuell ist der Spanier noch bis 2026 an Atlético Madrid gebunden.

Morata hatte im vergangenen Sommer ein äußerst lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen. Aufgrund der sportlichen Perspektive entschied sich der Torjäger aber, seinen Kontrakt bei Atlético um zwei Jahre zu verlängern. In der laufenden Saison kommt Morata auf 20 Treffer in 41 Pflichtspielen.