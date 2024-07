70 Millionen: Entscheidung um Bayern-Flirt Wharton?

Adam Wharton bleibt Crystal Palace angeblich über den Sommer hinaus erhalten. Das geht aus einem Bericht von ‚Talksport‘ hervor. Demzufolge entscheidet sich der englische Mittelfeldspieler gegen den Schritt zum FC Bayern. An die Eagles ist der Shootingstar ohnehin langfristig bis 2029 gebunden.

Die Münchner wurden in der Vergangenheit mehrfach mit dem 20-Jährigen in Verbindung gebracht. Insbesondere der neue Cheftrainer Vincent Kompany wollte, so berichtet ‚Talksport‘, Wharton von einer Zusammenarbeit überzeugen. Der EM-Fahrer möchte seine weiteren Entwicklungsschritte aber anscheinend auf der Insel machen.

Erst im Januar war der Jungspund für knapp 21 Millionen Euro aus der zweiten englischen Liga von den Blackburn Rovers nach London gewechselt und avancierte unter Übungsleiter Oliver Glasner zum Stammspieler. In der Folge taxierte der Premier League-Klub den Wert des Linksfußes auf stolze 70 Millionen Euro.

Übrigens: Am heutigen Sonntagabend (21 Uhr) trifft Wharton mit den Three Lions im EM-Finale auf Spanien. Ein Einsatz bei dem Turnier war dem Sechser bislang nicht vergönnt.