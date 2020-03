Everton: Sidibé will bleiben

Djibril Sidibé peilt einen längeren Verbleib bei Leihklub FC Everton an. „Ich hatte ein Gespräch mit den Verantwortlichen von Monaco, sie kennen meine Position und ich kenne ihre“, so der regulär bei der AS Monaco unter Vertrag stehende Rechtsverteidiger gegenüber ‚RMC‘. Gefragt nach einem langfristigen Vertrag bei den Toffees sagt Sidibé: „Von meiner Seite aus sind alle Lichter grün.“

An der Merseyside gehört der 27-Jährige zu den festen Größen, absolvierte bislang 21 Premier League-Spiele, in denen er vier Vorlagen gab. Sidibé weiß, was er an Everton und Trainer Carlo Ancelotti hat: „Der Trainer schätzt mich, er vertraut mir. Everton will investieren, um europäische Plätze zu ergattern. Das finde ich spannend und ist das, was auch ich will.“