Gladbach-Zukunft: Itakura-Berater lässt aufhorchen

Marijo Knez deutet an, dass Ko Itakura (27) auch in der Saison 2025/26 noch für Borussia Mönchengladbach aufläuft. „Ko Itakura hat noch bis 2026 Vertrag und fühlt sich absolut wohl in Gladbach. Die Borussia ist ein großer Verein und der Klub befindet sich auf einem guten Weg. Es spricht nichts dagegen, auch über den Sommer hinaus in Gladbach zu bleiben“, gibt der Berater des japanischen Innenverteidigers gegenüber ‚fussball.news‘ zu verstehen.

2022 war Itakura für fünf Millionen Euro von Manchester City zu den Fohlen gewechselt. Der 35-fache Nationalspieler entwickelte sich zum Stammspieler und Leistungsträger, der immer wieder von anderen Topklubs umworben wird. Hartnäckig baggert beispielsweise die PSV Eindhoven an Itakura. Insbesondere ein Winterwechsel ist aber keine Option, lässt Knez durchblicken: „Wintertransfers sind immer sehr schwierig. Ich glaube, dass es für einen Spieler immer gut ist, eine volle Saison bei einem Klub zu spielen.“