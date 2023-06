Bestätigt: Köln verzichtet auf Castrop

DIe Zukunft von Jens Castrop liegt beim 1. FC Nürnberg. Wie der 1. FC Köln gegenüber dem ‚Geissblog‘ bestätigt, wird man von der Rückkaufoption keinen Gebrauch machen. „Jens Castrop wird in der kommenden Saison nicht beim 1. FC Köln unter Vertrag stehen“, wird der FC zitiert. Und weiter: „Wir bestätigen, dass der 1. FC Nürnberg den Spieler auch über den 30. Juni hinaus verpflichtet hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kolportierte eine Million Euro hätten die Kölner auf den Tisch legen müssen, um den 19-jährigen Allrounder zurück an alte Wirkungsstätte zu holen. Zuvor hatten die Nürnberger 450.000 Euro in die Domstadt überwiesen. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt Castrop für den FCN 29 Liga-Einsätze und war über weite Strecken als Stammspieler gesetzt.

Lese-Tipp

Köln: Schindler muss Abstriche machen