Nürnberg findet Abnehmer für Kania

Für Julian Kania könnte es nach dieser Spielzeit womöglich in die dritte Liga gehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Stürmer vom 1. FC Nürnberg in Kontakt mit Dynamo Dresden. Die Sachsen hoffen zwar noch auf den Zweitliga-Aufstieg, mit fünf Punkten Rückstand vor den abschließenden drei Spieltagen stehen die Chancen allerdings nicht allzu gut. Neben Dynamo sollen sich auch weitere Drittligisten mit Kania beschäftigen.

Der hatte in den vergangenen drei Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, spielte sich von der Kreisliga bis in die zweite Bundesliga hoch. In der laufenden Saison kam der 22-jährige Stürmer für den FCN auf vier Profieinsätze. Für die zweite Mannschaft drückte er der Regionalliga Bayern seinen Stempel auf. In 28 Spielen war er an 31 Treffern direkt beteiligt. Da der gebürtige Schwabe noch bis 2026 vertraglich gebunden ist, ist laut der Boulevardzeitung „eine Leihe am wahrscheinlichsten“.