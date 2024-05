VfB-Boss: Klartext zu Guirassy & Undav

Alexander Wehrle hat die Hoffnung auf eine weitere Saison mit Serhou Guirassy (28) nicht aufgegeben. Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart erklärt bei ‚Sky‘: „War ja letzten Sommer schon klar, dass er geht, und ich habe im Winter schon gehört, wo er schon unterschrieben haben soll. Fakt ist: Er fühlt sich wirklich wohl, er ist zum ersten Mal in seiner Karriere unumstrittener Führungsspieler, er weiß, was er an Sebastian Hoeneß und dem Trainerteam hat. Er kann jetzt auch Champions League spielen. Das ist dann schon noch mal ein Argument. Für viele ist es klar, dass er geht, für mich ist das überhaupt nicht klar. Wir werden uns aber nach der Saison zusammensetzen.“ Der Torjäger ist für festgeschriebene 20 Millionen Euro zu haben.

Bei Deniz Undav müsste der VfB eine ähnliche Summe in die Hand nehmen, um den 27-Jährigen per Kaufoption dauerhaft von Brighton & Hove Albion loszueisen. Der Nationalspieler würde gerne über den Sommer hinaus in Stuttgart bleiben, daraus macht er keinen Hehl. Wehrle sagt über Guirassy und Undav: „Wir würden uns freuen, mit beiden in der nächsten Saison zu spielen.“