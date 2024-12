Eberl fordert „Urlaub für Spieler“

Max Eberl hat sich in der Diskussion um zu hohe Belastungen für Fußballprofis positioniert. „Bei den Wettbewerben, die wir haben, da kommen wir an Grenzen. Ich wüsste nicht, wo man noch irgendetwas reinpacken kann. Wir müssen den Blick größer ziehen“, erklärt der Sportvorstand des FC Bayern in der ‚BR‘-Sendung ‚Blickpunkt-Sport‘ und fordert: „Vielleicht muss man sich mal einen Schritt zurückbewegen und den ganzen Terminkalender anschauen, um dann bessere Lösungen zu finden. Und damit meine ich auch: Urlaub für die Spieler.“

Stein des Anstoßes ist neben der ausgedehnteren Champions League vor allem die Klub-WM, die im kommenden Sommer als neuer Wettbewerb an den Start gehen wird. Die Attraktivität des Turniers will auch Eberl nicht abstreiten: „Bis zur Auslosung war die Klub-WM noch relativ weit weg für mich. Als ich dann die Auslosung gesehen habe und wir Boca Juniors zugelost bekamen, muss ich sagen, war ich als Fußballfan begeistert. Und jetzt spielen wir in Miami gegen Boca Juniors. Ich freu mich da extrem drauf, auch wenn es noch sehr weit weg ist.“