Walker-Wechsel in finaler Phase

Der Wechsel von Kyle Walker zum AC Mailand nimmt weiter Form an. Wie mehrere Medien, darunter die ‚Gazzetta dello Sport‘ und Fabrizio Romano, übereinstimmend berichten, gehen die Verhandlungen zwischen den Klubs und dem Spieler in die finale Phase. Konkret geht es um ein Arbeitspapier, das den 34-Jährigen bis 2027 an die Rossoneri binden würde.

Erst Ende der vergangenen Woche hatte Pep Guardiola bestätigt, dass Walker die Skyblues nach über sieben Jahren gerne verlassen würde. „Vor zwei Tagen hat er darum gebeten, Optionen für einen Auslandstransfer erkunden zu dürfen“, so der City-Trainer. Walker hatte auch Angebote aus Saudi-Arabien, will aber gerne noch weiter im europäischen Spitzenfußball spielen. Dies tut er wohl künftig in Mailand.