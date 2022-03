Bicakcic lässt Hoffenheim-Verbleib offen

Ermin Bicakcic kann nicht garantieren, auch in der kommenden Saison noch für die TSG Hoffenheim aufzulaufen. „Ich fokussiere mich auf meinen Part, auf das, was ich kontrollieren kann. Alles andere liegt in anderen Händen“, sagt der bosnische Innenverteidiger im Gespräch mit dem ‚kicker‘. „Der Austausch hat natürlich schon stattgefunden. Aber noch in einem Stadium, in dem ich noch nicht so weit war wie jetzt.“

Er habe da bereits seinen Standpunkt „stark vertreten, weil ich weiß, wie ich mich fühle, und ich zu hart gearbeitet habe, um nicht gestärkt zurückzukommen.“ Insgesamt eineinhalb Jahre setzte Bicakcic ein Kreuzbandriss außer Gefecht. Nun steht der 32-Jährige unmittelbar vor dem Comeback. Sein Vertrag endet im Sommer.