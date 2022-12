Halbes Jahr bei Barça: Lewandowskis Rück- & Ausblick

Platz eins in der Liga, 18 Tore und vier Assists in 19 Pflichtspielen: Für Robert Lewandowski läuft es beim FC Barcelona zumindest auf den ersten Blick rund. Doch das frühe Ausscheiden in der Champions League ist dem Mittelstürmer ein Dorn im Auge.

Im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘ zieht der Superstar eine Zwischenbilanz. Auf die Frage nach vier möglichen Titeln in der laufenden Saison sagt Lewandowski: „Wir haben Optionen, Titel zu gewinnen. Aber jeder Titel ist schwierig. In der Europa League müssen wir erstmal an das Duell mit Manchester United denken, das wird sehr hart.“

„Schmerzhafter Teil der Saison“

Der 34-Jährige weiter: „Wir kennen die Fehler, die wir in der Champions League gegen Bayern und Inter gemacht haben. Und nun müssen wir drüber nachdenken, was wir verbessern können.“ Aus den vier Duellen gegen die beiden Topteams holte Barça lediglich einen Punkt. „Das ist ein schmerzhafter Teil der Saison“, so Lewandowski, „der zu zahlende Preis war, nicht mehr in der Champions League zu spielen“.

Nun blickt er bereits weit voraus: „Ich bin zuversichtlich, dass wir in der nächsten Saison Schritt für Schritt besser werden und vorankommen.“ Generell plant der Torjäger, langfristig in Barcelona zu bleiben. „Natürlich“ könne er sich vorstellen, seinen per Option bis 2026 verlängerbaren Vertrag zu erfüllen. Dann wäre Lewy 37 Jahre alt.