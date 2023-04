Unzufriedener Möhwald bereut Union-Wechsel

Kevin Möhwald wird Union Berlin wohl im Sommer verlassen. Im Interview mit der ‚DeichStube‘ sagt der Mittelfeldspieler: „Ich ziehe das bis zum Sommer durch und dann werde ich mich umschauen, was Sinn ergibt. So ein Jahr möchte ich jedenfalls nicht nochmal haben.“

Möhwald wechselte vor knapp zwei Jahren für eine Million Euro von Werder Bremen an die Alte Försterei. Rückblickend für den 29-Jährigen, der in der laufenden Saison nicht eine Kader-Nominierung vorzuweisen hat, ein Fehler: „Mit dem Wissen von heute würde ich die Entscheidung so nicht wieder treffen.“ Wohin es ihn im Sommer ziehen wird, lässt Möhwald offen: „Konkrete Pläne habe ich noch nicht. Es gibt immer mal wieder Gespräche, die gab es auch im Winter schon. Das Passende war aber noch nicht dabei.“ Auch eine Rückkehr an die Weser schließt der Mittelfeldmann nicht aus: „Natürlich ist Werder immer eine Option“.

