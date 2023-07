Abschied naht: Mané einig mit neuem Klub

Spätestens mit seinem Faustschlag gegen Leroy Sané hat Sadio Mané die letzten Fürsprecher beim FC Bayern verloren. Nach Abschluss der Saison wurde dem senegalesischen Nationalspieler mehr oder minder klargemacht, dass er sich einen neuen Verein suchen sollte. Dies hat der 31-Jährige ganz offenbar getan.

Nachdem ‚The Athletic‘ bereits am Donnerstagmittag über Gespräche zwischen Mané und Al Nassr berichtete, geht ‚L’Équipe‘ am Abend noch einen Schritt weiter. Die renommierte französische Sportzeitung schreibt, dass sich Mané mit dem Saudi-Klub einig geworden ist. Der Transfer ist noch nicht unter Dach und Fach, am Willen des Flügelstürmers wird das Unterfangen nach der grundsätzlichen Einigung aber nicht mehr scheitern, heißt es.

Lediglich 38 Pflichtspiele bestritt Mané für die Bayern nach seinem Wechsel vor einem Jahr vom FC Liverpool an die Säbener Straße. Dabei erzielte er zwölf Tore und lieferte sechs Vorlagen. Mehr kommen aller Voraussicht nach nicht dazu, wenn sich die Vereine auf eine Ablösesumme einigen können. Zuletzt wurde berichtet, die Bayern fordern 32 Millionen Euro plus Boni. Für Al Nassr wohl nur eine kleine Hürde.