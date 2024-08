Freiburg-Abschied: Sildillia hält sich bedeckt

Nach den für Frankreich erfolgreichen Olympischen Spielen will sich Kiliann Sildillia bezüglich seiner Zukunft beim SC Freiburg nicht in die Karten schauen lassen. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der Silbermedaillen-Gewinner: „Ich brauche jetzt erst ein bisschen Ruhe zum Abschalten. Und ich habe immer noch einen Vertrag beim SC. Jetzt geht es Richtung Freiburg. Ich war bis jetzt fokussiert auf Olympia und unser Ziel, Gold zu holen. Alles andere war nicht in meinem Kopf.“

Nach zwei Jahren im Breisgau strebt der 22-jährige Rechtsverteidiger einen Wechsel in seine französische Heimat an. Zuletzt war Olympique Marseille mit einem Angebot über zwölf Millionen Euro beim SC abgeblitzt. Mit Sildillia ist sich OM dem Vernehmen nach über einen Vertrag bis 2028 einig. Auch der VfL Wolfsburg und RB Leipzig signalisieren Interesse, Sildilla hat sich aber auf einen Wechsel zu dem von Roberto De Zerbi trainiertem Marseille entschieden.