Medien: Hoffenheim gewinnt Rennen um Sessegnon

Ryan Sessegnon steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga. Wie Transferinsider Fabrizio Romano und ‚RMC‘ übereinstimmend berichten, wird der 20-jährige Linksfuß, der offensiv wie defensiv agieren kann, an die TSG Hoffenheim verliehen. In den nächsten Stunden soll der Deal finalisiert werden.

Interesse an einer Verpflichtung des zwölffachen englischen U21-Nationalspielers bekundeten auch Hertha BSC, Brighton & Hove Albion, der FC Southampton, Leeds United und Ajax Amsterdam. Die erhoffte Spielpraxis soll ihm nun die TSG bieten.

Bei den Spurs stand Sessegnon an den ersten drei Premier League-Spieltagen nicht im Kader und auch in der vergangenen Saison kam er nicht so recht zum Zug. In zwölf Teileinsätzen sprangen jeweils ein Tor und eine Vorlage heraus. Sein Vertrag bei Tottenham läuft bis 2025.