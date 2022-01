Nach Coutinho: Villa auch an Bissouma dran?

Mit der Verpflichtung von Philippe Coutinho scheint für Aston Villa der Winter-Transfermarkt noch nicht zwangsläufig beendet zu sein. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, strecken die Villans ihre Fühler auch nach Yves Bissouma (25) von Premier League-Konkurrent Brighton & Hove Albion aus. Brighton-Trainer Graham Potter sagte kürzlich noch, er erwarte, „dass alle, die jetzt in seinem Kader stehen, auch am 1. Februar in seinem Kader stehen werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler selbst weilt aktuell mit der Nationalmannschaft von Mali beim Afrika Cup. Der 25-Jährige entwickelte sich direkt nach seinem Wechsel vom OSC Lille im Jahr 2018 zum Stammspieler. Für Brighton kam er in dieser Saison in 14 Premier League-Spielen zum Einsatz, dabei gelang ihm eine Vorlage.