Frankfurt schnappt sich Dortmund-Talent Collins

Nnamdi Collins wechselt von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt. Die Hessen lassen sich die Dienste des 19-jährigen Innenverteidigers dem Vernehmen nach eine Million Euro kosten. Bei der SGE unterschreibt Collins einen Fünfjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung erklärt: „Nnamdi Collins gehört zu den vielversprechendsten deutschen Talenten auf seiner Position. Wir haben mit Nnamdi einen klaren Plan, der langfristig ausgelegt ist, und freuen uns, dass er sich für uns und unseren Weg entschieden hat. Zusammen mit Nnamdi wollen wir kurz- und mittelfristig seine Weiterentwicklung bestmöglich fördern und ihn dabei unterstützen, sein fußballerisches Potential zu entfalten.“

Lese-Tipp

Neue BVB-Gerüchte um Kudus | Irrer Real-Plan mit Nadal

In der Mainmetropole sieht man in dem U19-Nationalspieler, der kein Pflichtspiel für die Profis des BVB bestritten hat, ein Langzeitprojekt. Mit Robin Koch (27) und Willian Pacho (21) wurde die Abwehrzentrale der Adler diesen Sommer bereits runderneuert. Collins könnte daher zunächst per Leihe Spielpraxis sammeln, ehe der Anlauf bei der Eintracht richtig beginnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim BVB durchlief Collins sämtliche Jugendteams. In der vergangenen Saison kam der 1,91 große Rechtsfuß sowohl für die A-Junioren als auch für das Drittliga-Team der Borussia zum Einsatz und bestritt insgesamt 34 Pflichtspiele.