Arthur in Turin gelandet

Der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur (23) ist in der Nacht zum Sonntag zum Medizincheck bei Juventus Turin eingetroffen. Ein Video des italienischen Journalisten Romeo Agresti zeigt den Mann vom FC Barcelona bei seiner Ankunft.

Arthur kommt im Tausch gegen Miralem Pjanic (30) nach Barcelona. Zudem müssen die Bianconeri noch ein paar Millionen Euro oben drauf legen.

#Juve: #Arthur è atterrato a Torino, domani mattina le visite mediche // Arthur has landed in Turin ahead of his medical with Juve @Goalitalia @Goal 🇧🇷⚪️⚫️ pic.twitter.com/iFxDoMKYB0