Newcastle: Almirón vor Atlanta-Comeback

Miguel Almirón könnte in den kommenden Tagen seine Rückkehr in die nordamerikanische MLS feiern. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, verhandelt Atlanta United aktuell mit Newcastle United über die Ablöse für den paraguayischen Offensivspieler. Die Gespräche seien bereits weit fortgeschritten, im Raum steht eine Summe von umgerechnet rund 16 Millionen Euro.

2019 hatten die Magpies 24 Millionen Euro nach Atlanta überwiesen, um Almirón nach Nordengland zu lotsen. Nach einigen erfolgreichen Spielzeiten, in denen der 30-Jährige nahezu durchgehend gesetzt war, sank der Stern in der laufenden Saison. Bei acht Premier League-Einsätzen konnte der 64-fache Nationalspieler lediglich 148 Spielminuten sammeln. Zuletzt wurde Almirón auch mit dem Charlotte FC in Verbindung gebracht, das Rennen macht nun aber offenbar die MLS-Konkurrenz aus Georgia.