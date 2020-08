Zwei Optionen für Köpke

Pascal Köpke könnte Hertha BSC in diesem Transfersommer verlassen. Zwei Klubs bekunden Interesse an dem 24-jährigen Angreifer. Der ‚kicker‘ nennt den 1. FC Nürnberg und den englischen Zweitligisten FC Barnsley als Optionen.

Bei der Hertha hat Köpke keine Aussicht auf regelmäßige Einsätze. Schon in der vergangenen Saison stand er in der Bundesliga lediglich viermal auf dem Platz. Hertha würde Köpke gerne verkaufen, die Nürnberger streben laut dem ‚kicker‘ allerdings eher ein Leihgeschäft an.