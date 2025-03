Eigentlich alles klar: Wirtz trifft wichtige Entscheidung

Vor einigen Monaten hieß es, Florian Wirtz (21) habe bereits ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Inzwischen ist klar, dass Bayer Leverkusen den Deal zwar nicht final abgewickelt hat, sich aber weiterhin gute Chancen auf einen Verbleib des Spielmachers ausrechnet.

Der ‚kicker‘, der Ende Dezember von der vermeintlichen Verlängerung berichtete, rudert mittlerweile zurück. Dennoch geht das Fachmagazin davon aus, dass sich die Parteien in den „groben Rahmenbedingungen“ einig sind. Es werde entsprechend „nicht mehr gepokert“, sondern nur auf das Go des deutschen Nationalspielers (29 Länderspiele) gewartet.

Obwohl einige Argumente für eine weitere Saison in Leverkusen sprechen, soll Wirtz keinen endgültigen Entschluss gefasst haben. Klar sei dagegen, dass der vertraglich bis 2027 gebundene Rechtsfuß seine Entscheidung nicht von Cheftrainer Xabi Alonso abhängig machen wolle, der insbesondere von Ex-Klub Real Madrid umworben wird.

Zeitnah wird es Klarheit um diese zwei so wichtigen Personalien des Doublesiegers geben. An die Fabelsaison kann die Werkself in der laufenden Spielzeit zwar nicht anknüpfen, zumindest der Einzug ins DFB-Pokal-Finale ist aber greifbar. Und ein Weiterkommen gegen Arminia Bielefeld am 1. April könnte der nächste kleine Schritt in Richtung Wirtz-Verlängerung sein.