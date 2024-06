Medien: So teuer ist Ouédraogo wirklich

Mittelfeld-Talent Assan Ouédraogo wird den FC Schalke 04 dank einer Ausstiegsklausel im Sommer vermutlich verlassen. Bisher wurde über die im Vertrag vereinbarten Summen nur spekuliert, die ‚Bild‘ möchte nun jedoch die genaue Staffelung der Beträge herausgefunden haben. Demzufolge erhalten die Schalker bei einem Abgang des 18-Jährigen je nach Ligazugehörigkeit und Europapokal-Qualifikationsstatus des aufnehmenden Vereins zwischen sieben und zehn Millionen Euro.

Wechselt Ouédraogo zu einem Verein, der in der kommenden Saison in der Champions League antritt, müsste dieser den Knappen zehn Millionen Euro überweisen. Ist der Verein lediglich für die Europa League spielberechtigt, reduziert sich die Ablösesumme auf acht Millionen. Hat sich der aufnehmende Klub nicht für den Europapokal qualifiziert, sind sieben Millionen fällig. Eine Ausnahme bildet die Premier League, dort müsste jeder Verein für das Schalker Eigengewächs zehn Millionen Euro Ablöse zahlen. Laut Informationen der ‚Bild‘ erhält Schalke in allen Fällen die Ablöse als Netto-Summe. Zu den konkreten Interessenten für den deutschen U17-Nationalspieler gehören unter anderem RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Newcastle United, der FC Liverpool, Atalanta Bergamo und der AC Mailand.