Union: Neuer Offensivmann für Baumgart?

Union Berlin stellt mit 14 erzielten Treffern die zweitschlechteste Offensive der Bundesliga. Schlusslicht VfL Bochum ist mit 13 Toren direkt hinter den Köpenickern, die mit Neu-Coach Steffen Baumgart wieder in Schwung kommen wollen. Doch nicht nur der Ansatz des lautstarken Trainers, auch neue Spieler sollen den Eisernen wieder mehr Torgefahr verleihen.

Einen Kandidaten haben die Köpenicker dem ‚kicker‘ zufolge in Portugal ausgemacht. Dort hat sich Nuno Santos vom Tabellensechsten Vitória Guimarães ins Blickfeld von Union gespielt. Der 25-Jährige ist in der Offensive variabel einsetzbar und kann diese Saison wettbewerbsübergreifend zwölf Torbeteiligungen in 33 Einsätzen vorweisen. Das Preisschild für den Rechtsfuß liegt laut ‚kicker‘ bei fünf Millionen Euro. Santos‘ Vertrag bei Vitória ist noch bis 2027 gültig.

Das Problem für Union: Seit dem heutigen Mittwoch hat Vitória mit Luís Freire einen neuen Cheftrainer. Der 39-Jährige muss sich also zunächst einen Überblick über den Kader verschaffen. Die Freigabe für Santos könnte somit noch ein wenig auf sich warten lassen. Nach Linksverteidiger Tom Rothe (20) wäre der Portugiese bereits Unions zweite Verpflichtung in dieser Saison, die immerhin fünf Millionen Euro kostet. Der Santos-Deal wäre dementsprechend ein deutliches Entgegenkommen für Baumgarts Wunsch nach mehr Offensivpower.