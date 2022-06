Medizincheck: Tolisso auf dem Sprung nach Lyon

Die Rückkehr von Corentin Tolisso (28) zu Olympique Lyon ist so gut wie besiegelt. Dem gut informierten Radiosender ‚RMC‘ zufolge steht für den französischen Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei Bayern München am heutigen Donnerstag endet, bereits der obligatorische Medizincheck an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Normalerweise eine reine Formalität. Allerdings: Kaum ein anderer Spieler des FC Bayern hatte in den vergangenen Jahren ein so großes Verletzungspech wie Tolisso. Kommt er durch die sportärztliche Untersuchung, wird die Erleichterung bei allen Beteiligten groß sein.

Tolisso soll die Reihe der verlorenen Söhne fortsetzen, die OL zurück ins Rhônetal lotst. Im Kader steht mit Tanguy Ndombélé bereits ein Rückkehrer und ab morgen mit Stürmer Alexandre Lacazette ein weiterer. Mit viel Erfahrung und Qualität will Lyon wieder oben angreifen in der Ligue 1.