Nach Wolfsburg-Leihe: Lukebakios Plan für die WM

Im Oktober 2021 war Dodi Lukebakio zum bislang letzten Mal für die belgische Nationalmannschaft nominiert. Das große Ziel des Angreifers bleibt dennoch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Um dort dabei zu sein, erwägt der 24-Jährige nun offenbar die Rückkehr in die Heimat.

Wie die Zeitung ‚La Meuse‘ berichtet, führt Lukebakio aussichtsreiche Gespräche mit Meister FC Brügge und Royal Antwerpen. Bei letzterem träfe er auf Mark van Bommel, der Anfang der abgelaufenen Saison noch sein Trainer beim VfL Wolfsburg war.

Die Leihe in die Autostadt verlief für Lukébakio alles andere als erfolgreich (25 Spiele, ein Tor, drei Assists). Vorerst geht es für den pfeilschnellen Linksfuß nun zurück zu Hertha BSC. Doch auch dort ist Lukebakio laut dem ‚kicker‘ nicht mehr gefragt. 2019 hatten die Berliner noch 20 Millionen Euro Ablöse für Lukebakio investiert.