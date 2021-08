Tottenham verlängert mit Etete

Kion Etete hat seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur vorzeitig bis 2023 verlängert. In der kommenden Saison stürmt das 18-jährige Talent leihweise in der vierten englischen Liga für Northampton Town.

Kion Etete has signed a new contract with the Club until 2023 and has joined League Two side Northampton Town on loan for the 2021/22 season.



Congratulations and good luck, Kion! 👏