Ballon d'Or: Kimmich auf dem letzten Platz

Die einzigen beiden deutschen Finalisten Joshua Kimmich (FC Bayern) und Antonio Rüdiger (Real Madrid) müssen sich beim diesjährigen Ballon d’Or-Ranking mit dem geteilten 25. und damit letzten Platz begnügen. Das DFB-Duo befindet sich dabei in großer Gesellschaft.

Auch für RB Leipzigs Angreifer Christopher Nkunku, Mike Maignan (AC Mailand), João Cancelo (Manchester City) und Darwin Núñez (FC Liverpool) teilen sich Platz 25. Die weiteren Platzierungen sowie der Gewinner werden im Laufe des heutigen Montagabends bekanntgegeben.

Equally ranked at the 25th place for the 2022 Ballon d’Or!



Joshua Kimmich@FCBayern#ballondor pic.twitter.com/oUvrScjF1K