Salzburg entlässt Struber & präsentiert Nachfolger

Gerhard Struber ist nicht mehr Trainer bei RB Salzburg. Wie der Klub offiziell verkündet, wird der Übungsleiter mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Onur Cinel übernimmt den Posten des Cheftrainers interimsweise bis zum Saisonende. Aufgrund der anhaltenden sportlichen Krise sah sich der österreichische Serienmeister zum Handeln gezwungen. In der aktuellen Saison schieden die Salzburger im Halbfinale des ÖFB-Pokals gegen Sturm Graz (3:4) aus und auch die elfte Meisterschaft in Folge ist in akuter Gefahr.

„Wir sind nach der Entwicklung der letzten Spiele und einer gründlichen Analyse der sportlichen Situation zur Überzeugung gekommen, der Mannschaft für das Meisterschaftsfinish einen neuen Impuls zu geben. Wir legen unseren gesamten Fokus und all unsere Konzentration darauf, an der Spitze der Tabelle zu bleiben und den Bundesliga-Meistertitel wieder nach Salzburg zu holen. Deshalb richten wir unsere Blicke ab sofort ausschließlich nach vorne und freuen uns, das gemeinsam mit Onur Cinel zu tun, der für den Rest der Saison unser Cheftrainer sein wird“, lässt sich Sportdirektor Bernhard Seonbuchner zitieren. Cinel wird bis zum Ende der Saison von Salzburgs Farmteam FC Liefering freigestellt, wo er als Co-Trainer tätig ist. Im Anschluss an die Saison wird der 38-Jährige wieder zum Kooperationsklub zurückkehren.