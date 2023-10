FC Bayern: Grünes Licht für Neuer

Die Leidenszeit von Manuel Neuer neigt sich dem Ende. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Vereinsärzte des FC Bayern sowie Torwart-Trainer Michael Rechner dem 37-Jährigen grünes Licht für sein Comeback erteilt. Dass er am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (18:30 Uhr) gleich in die Startelf zurückkehren wird, ist dem Bericht zufolge möglich aber noch nicht gesichert. Neuer werde dies zusammen mit Trainer Thomas Tuchel entscheiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es wäre Neuers erster Pflichtspieleinsatz seit der Weltmeisterschaft in Katar 2022. Nach dem Turnier verletzte sich der Keeper schwer am Bein, zog sich einen Unterschenkelbruch zu. Seitdem arbeitet er an seinem Comeback.