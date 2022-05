Basel lockt Hertha-Talent Kade

Der 18-jährige Anton Kade könnte Hertha BSC in Richtung Schweiz verlassen. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, zeigt der FC Basel konkretes Interesse am Offensivspieler der Alten Dame.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kades Vertrag in Berlin läuft Ende Juni aus. Die Hertha hat bislang keine Anstalten unternommen, den Youngster weiter zu binden. In der Bundesliga kam Kade in der abgelaufenen Saison viermal zum Einsatz.