HSV: Walter spricht über Verlängerung

Tim Walter blickt der geplanten Vertragsverlängerung beim Hamburger SV gelassen entgegen. „Ich bin mit Jonas (Boldt, Sportvorstand, Anm.d.Red.) klar. Eine Vertragsverlängerung muss aber von allen Seiten kommen“, sagt der Cheftrainer der Rothosen in der ‚Sport Bild‘. Walter schwärmt von seinem Job an der Elbe: „Ich fühle mich beim HSV sehr wohl. Es ist einer der größten Vereine in Deutschland, hat Fans auf der ganzen Welt. Dazu sind wir ein so verschworener Haufen. Das ist nicht nur ein Job, es ist mehr: Eine riesengroße Ehre, für diesen Klub zu arbeiten.“

Walters Vertrag läuft nach zwei Jahren am Ende der Saison aus. Der Ballbesitzfanatiker ist der erste HSV-Coach, der seit dem Abstieg des Klubs aus der Bundesliga eine zweite Saison auf der Trainerbank erlebt. Unter dem 46-Jährigen belegen die Hamburger nach neun Spieltagen den ersten Tabellenplatz. Im fünften Anlauf soll es endlich mit der Rückkehr ins deutsche Oberhaus klappen.