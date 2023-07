Leih-Interesse aus der Bundesliga: Was passiert mit Güler?

20 Millionen Euro war Arda Güler den Königlichen von Real Madrid wert – 2,5 Millionen mehr, als die festgeschriebene Ablöse im Vertrag des türkischen Juwels bei Fenerbahce. Doch die Blancos wollten sichergehen, dass man die namhafte Konkurrenz um den FC Barcelona tatsächlich aussticht. Das ist gelungen: Seit dem gestrigen Donnerstag ist Güler offiziell Spieler von Real.

Dennoch gibt es unter Branchenkennern Bedenken, ob die Bühne Santiago Bernabéu nicht noch zu groß für den Offensivspieler ist. Schließlich stand der viermalige türkische Nationalspieler in seiner noch jungen Karriere erst 32 Mal in der Süper Lig auf dem Platz. Sieben Tore und sieben Vorlagen zeugen zwar von seinem Talent, doch reicht das für Real?

Unterschiedliche Quellen haben unterschiedliche Antworten auf diese Frage parat. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge will Trainer Carlo Ancelotti die Saisonvorbereitung abwarten, um über Gülers Zukunft zu entscheiden. Sollte der Youngster überzeugen, werde er in Madrid bleiben. Sollte er noch nicht bereit sein, warte eine Leihe auf ihn. Und diese könnte den technisch versierten Linksfuß in die Bundesliga führen.

Der spanischen Sportzeitung zufolge hat Bayer Leverkusen Interesse bekundet. Die Werkself stehe zurzeit auf Platz eins der Warteliste von Vereinen, die einen Leihdeal um Güler wittern. Aber auch andere Klubs sollen Interesse zeigen.

Güler will bleiben

Güler selbst will davon aktuell nichts wissen. „Mir wurde versichert, dass ich hier spielen würde und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist nicht Teil meiner Pläne, mich verleihen zu lassen“, erklärte der 18-Jährige auf seiner heutigen Antrittspressekonferenz.

Die qualitativ hochwertige und zahlreiche Konkurrenz im Mittelfeld mache ihm keine Angst: „Ich stelle mich der Herausforderung und werde mir meinen Platz verdienen, dafür werde ich alles geben. Ich möchte hierbleiben und hier spielen. Wenn sie mir die Möglichkeit geben, werde ich sie nutzen. Eine andere Möglichkeit ist nicht Teil meiner Pläne. Mir wurde angeboten, hier zu spielen und das werde ich tun.“

Was wird passieren?

Selbstbewusste Worte des 18-Jährigen, an denen er sich messen lassen muss. Doch ist die Absage an eine Leihe tatsächlich so hart, wie Güler vorgibt? Schwer vorstellbar, dass die Königlichen ihr neuestes Juwel ein Jahr auf der Bank versauern lassen würden, falls sich in der Vorbereitung abzeichnen sollte, dass Güler kaum Aussicht auf Einsatzzeiten hat.

Bis zum 12. August wird es in der Personalie wohl Klarheit geben. Dann nämlich beginnt für Real die Saison mit einem Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao.