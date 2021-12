Ruiz-Atil will sich bei Barça durchsetzen

Kays Ruiz-Atil plant keinen vorzeitig Abschied vom FC Barcelona. Nach FT-Informationen wissen der Spieler und sein Umfeld nichts von den angeblichen Leih-Plänen seines Arbeitgebers, die zuletzt in der spanische Presse kursierten. Stattdessen will sich der 19-jährige Franzose bei den Blaugrana-Profis durchsetzen und hofft dabei auf den neuen Cheftrainer Xavi.

Zwischen 2009 und 2015 wurde Ruiz-Atil in Barças La Masia ausgebildet, ehe der Mittelfeldspieler in die Nachwuchsabteilung von Paris St. Germain wechselte. Im vergangenen Sommer kehrte der gebürtige Lyoner zurück nach Katalonien. Seitdem kam er zweimal in Barcelonas zweiter Mannschaft zum Einsatz.