Brighton bindet Steele langfristig

Brighton & Hove Albion und Torhüter Jason Steele gehen gemeinsam in die Zukunft. Die Seagulls verkünden offiziell, dass der Vertrag des Engländers um ein Jahr bis 2026 ausgedehnt wird.

2018 kam Steele ablösefrei vom AFC Sunderland nach Brighton. Erst vergangene Saison erkämpfte sich die nominelle Nummer zwei einen Platz in der Anfangsformation, stand in der Rückrunde 15 Mal zwischen den Pfosten. Auch in der laufenden Spielzeit erhält der 33-Jährige vermehrt den Vorzug vor Bart Verbruggen (21), der erst fünfmal ran durfte.