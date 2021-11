Lienhart: „Habe nicht das Gefühl, dass ich wegmuss“

Philipp Lienhart hat erläutert, warum er sich im Sommer für einen Verbleib beim SC Freiburg entschieden hat. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wegmuss, um mich zu verbessern. Der Verein entwickelt sich kontinuierlich weiter – und ich mich als Spieler ebenso. Warum soll ich etwas Funktionierendes abbrechen, wenn es so gut läuft?“, erklärt der Innenverteidiger der Breisgauer im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘.

Seine Entscheidung pro Freiburg ging im Mai mit einer Vertragsverlängerung einher. Lienhart legt seine Gründe dar: „Weil ich mich im Verein und in Freiburg sehr, sehr wohlfühle. Meiner Freundin geht es genauso. Ich hatte in den Gesprächen mit dem Trainer und den Verantwortlichen nach wie vor das Gefühl, dass meine Entwicklung in Freiburg so positiv weiterverlaufen kann. Ich sehe mich in der Lage, auch hier den nächsten Schritt zu machen. Im Team übernehme ich bereits immer mehr Verantwortung.“