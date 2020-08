Tottenham: Aurier-Ersatz an der Angel

Tottenham Hotspur arbeitet an der Verpflichtung von Matt Doherty. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Spurs ein erstes Angebot in Höhe von umgerechnet rund 13 Millionen Euro für den 28-jährigen Rechtsverteidiger der Wolverhampton Wanderers eingereicht. Laut ‚Sky Sports‘ sind die Gespräche sogar bereits weit fortgeschritten. Doherty war in der abgelaufenen Saison bei den Wolves gesetzt und überzeugte mit viel Offensivdrang. Sieben Tore und fünf Vorlagen stehen nach 50 Pflichtspieleinsätzen zu Buche.

In London könnte der Ire den 27-jährigen Sergie Aurier ersetzen. Tottenham soll einem Verkauf des Rechtsverteidigers offen gegenüberstehen. Bayer Leverkusen und der AC Mailand sollen Interesse am Ivorer zeigen. Wolverhampton wiederum würde den Doherty-Abgang wohl mit der Verpflichtung von Ainsley Maitland-Niles vom FC Arsenal kompensieren.